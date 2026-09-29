Dopo l’esposto

Il caro-bollette invisibile, l’Antitrust: la legge sul telemarketing è una trappola e va cambiata

Mila Fiordalisi
29 settembre 2026 • 17:19
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Foto di Petr Macháček su Unsplash
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L’Autorità sbugiarda la propaganda governativa: la norma contro le telefonate moleste nata con il decreto Bollette blocca la libertà di scelta dei cittadini, favorisce i monopoli e fa strage di posti di lavoro regolari al Sud, senza scalfire i call center abusivi. Associazioni di consumatori, sindacati e imprese chiedono di cambiare rotta e stoppare i nuovi bavagli in arrivo al Senato

Mentre l'esecutivo sventola, a ogni buona occasione, la stretta contro il telemarketing selvaggio come una grande vittoria a difesa dei cittadini, la realtà dei fatti, racconta l’esatto opposto. L’Antitrust, a seguito di un esposto congiunto depositato dalle sette organizzazioni rappresentative dei consumatori, del lavoro e delle imprese (AssoCall-Confcommercio, Assoutenti Aps., Codacons, Federazione iConsumatori, Federazione Nazionale Ugl Terziario, Movimento Difesa del Cittadino Aps e Associaz

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.