Il caro-bollette invisibile, l’Antitrust: la legge sul telemarketing è una trappola e va cambiata

L’Autorità sbugiarda la propaganda governativa: la norma contro le telefonate moleste nata con il decreto Bollette blocca la libertà di scelta dei cittadini, favorisce i monopoli e fa strage di posti di lavoro regolari al Sud, senza scalfire i call center abusivi. Associazioni di consumatori, sindacati e imprese chiedono di cambiare rotta e stoppare i nuovi bavagli in arrivo al Senato