Il caro-bollette invisibile, l’Antitrust: la legge sul telemarketing è una trappola e va cambiata

L’Autorità sbugiarda la propaganda governativa: la norma contro le telefonate moleste nata con il decreto Bollette blocca la libertà di scelta dei cittadini, favorisce i monopoli e fa strage di posti di lavoro regolari al Sud, senza scalfire i call center abusivi. Associazioni di consumatori, sindacati e imprese chiedono di cambiare rotta e stoppare i nuovi bavagli in arrivo al Senato
Mentre l'esecutivo sventola, a ogni buona occasione, la stretta contro il telemarketing selvaggio come una grande vittoria a difesa dei cittadini, la realtà dei fatti, racconta l’esatto opposto. L’Antitrust, a seguito di un esposto congiunto depositato dalle sette organizzazioni rappresentative dei consumatori, del lavoro e delle imprese (AssoCall-Confcommercio, Assoutenti Aps., Codacons, Federazione iConsumatori, Federazione Nazionale Ugl Terziario, Movimento Difesa del Cittadino Aps e Associaz