Documenti inediti, lo scontro tra accusa e difesa, i pubblici ufficiali asserviti, la versione dei boss dalle celle, omertà e silenzi nel documentario Casamonica, la resa dei conti, in onda su canale Nove

«Ho perso la dignità di donna e di mamma, i miei figli dovranno seguire esempi diversi», dice Debora Cerreoni. Cerreoni, ex moglie di Massimiliano Casamonica, è la prima collaboratrice di giustizia che accusa il clan. Racconta il suo strazio in una lettera inedita contenuta nel diario personale dove appuntava le violenze, le vittime, lo strapotere del clan.

Le immagini del diario segreto e dei racconti della collaboratrice saranno trasmesse in esclusiva questa sera, 30 ottobre, alle 21.25, nel corso del documentario Casamonica, la resa dei conti, in onda su canale Nove.

Nello Trocchia, firma di Domani, racconta il processo più importante della storia contro il clan che si è concluso a settembre con la condanna dei capi: di Pasquale Casamonica a 23 anni e otto mesi di carcere, autore di un pestaggio brutale, e di Massimiliano Casamonica, ex marito di Cerreoni, che si difende dalla cella.

Il documentario, scritto da Carmen Vogani, ripercorre l'intero dibattimento tra immagini inedite, scontri epici tra avvocati e pubblica accusa e le parole dei Casamonica che, dalle celle, raccontano la loro verità.

Il documentario è il prosieguo dell’inchiesta televisiva di Nello Trocchia e Carmen Vogani che, sempre per Nove, aveva registrato il record di ascolti. Casamonica, la resa dei conti è una produzione Videa, a cura di Giulia Cerulli, per Discovery Italia, per la regia di Ram Pace e il montaggio di Simone Mele.

© Riproduzione riservata