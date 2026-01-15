Case, auto e spese pazze: il Garante sotto inchiesta. I pm: «Offesa al decoro»

I quattro membri dell’Authority sono indagati per peculato e corruzione. Rimborsi aerei e per acquisti dal macellaio. «Costi lievitati di 400mila euro»
La messa in piega «pagata con la carta di credito aziendale, salvo poi successivo rimborso». Una cena per 6-7 persone «per finalità estranee al mandato» pagata e poi, come per l’acconciatura, rimborsata. E poi le spese in macelleria, pari a circa 7mila euro in tre anni. Ma anche l’utilizzo dell’«auto di servizio per scopi diversi dalla funzione pubblica», ad esempio per raggiungere la sede di un partito politico e, cioè, di Fratelli d’Italia, nel giorno antecedente alla multa da 150mila euro a R