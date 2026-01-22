Caso Almasri, verso il conflitto di attribuzione su Bartolozzi. La maggioranza: «Dai pm di Roma uso distorto della giustizia»

L’ufficio di presidenza della Camera voterà se adire o meno la Consulta il prossimo 4 febbraio. L’ultima parola spetterà all’Aula. La relazione del vicepresidente Mulè: «La magistratura ha leso le prerogative delle Camere»
Il prossimo 4 febbraio l’ufficio di presidenza della Camera discuterà il “caso Bartolozzi”, decidendo se sollevare, così come richiesto dagli esponenti della maggioranza, il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per estendere l’immunità – di cui normalmente godono i ministri – alla capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, indagata per false informazioni ai pm nell’ambito della vicenda Almasri. L’ultima parola spetterà, però, all’Aula che, dopo il 4 fe