La capa di gabinetto del guardasigilli Nordio è accusata di false informazioni ai pm nell’ambito della vicenda che riguarda il torturatore libico rimpatriato su un volo di Stato. «Sono assolutamente serena», il commento della zarina di via Arenula

La procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio accusato di false informazioni ai pm nell’ambito del caso Almasri.

Sulla sua posizione e sulla possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale la Camera voterà il 4 marzo.

«Appena notificato per il tramite del mio legale avviso di conclusioni delle

indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità», ha commentato Bartolozzi.

«Avuta notizia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della dottoressa Bartolozzi, esprimo ancora una volta la mia massima e incondizionata fiducia sull'operato della medesima e la mia umana vicinanza rispetto ad una iniziativa sulla cui tempistica rimango perplesso. Naturalmente il mio Capo di Gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma», ha commentato Nordio appena appresa la notizia di chiusura delle indagini.

