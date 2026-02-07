Caso Becciu, i pm del papa ammettono: «Striano? I nostri servizi potrebbero averlo usato»

Il finanziere, grazie a un nostro 007, avrebbe aiutato gli uomini di Francesco. Che aveva ordinato un’indagine rigorosa sul cardinale. I suoi legali: «Atti nulli»

Un altro colpo di scena. Che potrebbe compromettere il processo d’appello sulla compravendita, con i fondi riservati della Segreteria di Stato, dell’immobile di lusso situato in Sloane Avenue, a Londra. E che si interseca con la vicenda dei presunti dossier dell’ex tenente della Guardia di finanza Pasquale Striano. A lui, infatti, si sono rivolti uomini dei servizi segreti italiani (Silvio Adami, ex Aise oggi tornato nei carabinieri e indagato anche lui per accesso abusivo), che – risulta a Doma