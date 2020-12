Denis Verdini, ex senatore di Ala e attualmente in carcere per scontare una condanna definitiva per il crac del Credito cooperativo fiorentino, e Tiziano Renzi, padre dell'ex premier e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi, rischiano il processo nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip. La procura di Roma, infatti, ha chiesto il rinvio a giudizio per loro e altre nove persone, tra cui figurano gli ex parlamentari Italo Bocchino e Ignazio Abbrignani rispettivamente appartenenti ai gruppi di Futuro e libertà e di Ala. Le accuse contestate al padre dell'ex premier sono traffico di influenze illecite e turbativa d'asta, mentre Verdini è accusato di turbativa d'asta e concussione.

