La Corte d’assise d’appello infligge pene più severe ai due, accusati di aver pestato nel 2009 il giovane in una caserma sulla Casilina, a Roma. Quattro anni al maresciallo Mandolini, allora comandante della stazione Appia, e due anni e mezzo per Tedesco, colui che denunciò i colleghi diventando teste chiave. Ilaria Cucchi: «Un pensiero ai miei genitori»

Sono stati condannati in appello a 13 anni di carcere Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, i due carabinieri, accusati di omicidio preterintenzionale, che pestarono Stefano Cucchi dopo il suo arresto. Il pg Roberto Cavallone chiedeva per loro 13 anni di carcere: la sua richiesta è stata dunque accolta.

Nell'ambito dello stesso procedimento è stato condannato a quattro anni il maresciallo Roberto Mandolini, accusato di falso poiché avrebbe coperto quanto accaduto. Due anni e mezzo inoltre, per falso, a Francesco Tedesco che, già imputato, denunciò i suoi colleghi divenendo un teste chiave. La decisione della Corte D'Assise d'Appello è arrivata dopo cinque ore di camera di consiglio.

«Il mio pensiero va ai miei genitori e a Stefano. Mio padre e mia madre non possono esser con noi per il caro prezzo che hanno pagato in questi anni», ha detto Ilaria Cucchi dopo la sentenza. L'avvocato Fabio Anselmo, legale di Ilaria, ha rivolto un pensiero di gratitudine all'ex procuratore Giuseppe Pignatone, all'attuale Michele Prestipino e al pm Giovanni Musarò: «Dopo tante umiliazioni è per merito loro che siamo qui, e anche per merito nostro. La giustizia funziona con magistrati seri, capaci e onesti. Non servono riforme».

«La mamma di Stefano, Rita Calore, ha pianto non appena ha saputo della sentenza. Dopo dodici anni la lotta non è ancora finita. Siamo comunque pienamente soddisfatti della decisione della Corte d'Appello», ha dichiarato invece Stefano Maccioni, legale della madre di Stefano Cucchi.

