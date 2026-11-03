Caso David Rossi, Mussari querela Giampà e Giletti

L’ex presidente di Mps ha presentato una denuncia contro il giornalista, ma anche contro i due testimoni che lo indicano come direttamente coinvolti nella morte dell’ex capo comunicazione di Monte Paschi. E una querela arriva anche dall’ex parlamentare Pittelli

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Dopo l’intervista della trasmissione di Massimo Giletti a un anonimo che ha indicato l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli come direttamente coinvolto nella morte di David Rossi, ci sono state diverse reazioni. In primis quella di Pittelli che, tramite l’avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, ha presentato una denuncia per diffamazione contro lo stesso Giletti presso la procura di Roma. «Il servizio è andato in onda senza chiedere una replica a Pittelli – ha dichiarato il legale Caroleo Grimaldi