L’indagine della procura di Caltanissetta ha diviso i fronti: dai pm anti clan fino agli apparati dello Stato. Il governo è passato dagli encomi ai pm nisseni alle accuse, come Salvini: «Un massacro giudiziario»
La morte di Gianni De Gennaro restituisce l’immagine di uno Stato dilaniato. Una lacerazione che attraversa gli apparati d’intelligence, il fronte antimafia, le istituzioni. L’ex capo della Polizia di Stato si è tolto la vita nella sua villa in campagna dopo la diffusione della notizia nei giorni scorsi di un’indagine a suo carico per depistaggio con l’aggravante di aver agevolato la mafia. Quella mafia che ha combattuto negli anni Ottanta collaborando 11 anni al fianco di Giovanni Falcone, ucci