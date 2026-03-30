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L’accusa per Mauro Caroccia e sua figlia Miriam è quella di aver «trasferito e reinvestito nella srl 5 Forchette proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese». È quanto messo nero su bianco dai pm della Dda capitolina che lavorano all’inchiesta sulla società di cui l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove era socio, insieme a esponenti di Fratelli d’Italia in Piemonte.

Per i magistrati di piazzale Clodio i Caroccia, indagati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa, avrebbero «investito nella srl al fine di permettere al clan di accrescere e rafforzare la sua posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche e di reinvestire i capitali illecitamente accumulati nel corso degli anni».

Mercoledì Mauro e Miriam Caroccia verranno interrogatori dagli inquirenti che dovranno rispondere a molte domande. Prima tra tutte: Delmastro era davvero ignaro dell’identità dei suoi soci e dei legami con uno dei clan più potenti della Capitale?

Intanto, in base a quanto emerge dagli atti, le ipotesi di reato contestate ai Caroccia sarebbero state consumate a partire dal 17 dicembre 2024 e cioè dal giorno in cui è nata la 5 forchette, la società messa su per gestire la Bisteccheria d’Italia in via Tuscolana. I due indagati, sempre secondo i pm, avrebbero «agevolato l’associazione mafiosa» anche «sottraendo a misure ablatorie i beni e le attività illecitamente accumulate» dagli stessi Senese.

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