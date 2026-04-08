Barbara Tritoni è stata sentita dagli uomini della Guardia di finanza nell’ambito della vicenda sulla 5 Forchette di cui era socio il potente meloniano. Le sue parole hanno confermato quelle del marito Mauro, interrogato nei giorni scorsi insieme alla figlia Miriam perché indagati di intestazione fittizia e riciclaggio

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Nulla di nuovo. Nessuna sorpresa dall’interrogatorio di Barbara Tritoni, sentita come persona informata sui fatti dagli uomini della Guardia di finanza per il caso Delmastro. La moglie di Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam di intestazione fittizia di beni e riciclaggio, ha riferito quanto già detto dai suoi familiari agli inquirenti.

«L’ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove è stata una manna dal cielo per la nostra famiglia, ci ha fatto uscire dal baratro in cui eravamo finiti per la grave situazione economica in cui ci trovavamo». Sarebbe stato il potente meloniano a pagare per la società 5 Forchette e anche per il ristorante Bisteccheria d’Italia in cui era solo. E questo solo per ragioni di beneficenza: i Caroccia erano pieni di debiti e Delmastro li avrebbe dunque aiutati.

La donna, nel corso dell’interrogatorio, si sarebbe anche detta «dispiaciuta perché per colpa nostra hanno associato il nome di Delmastro a quello dei Senese: una cosa assurda in quanto non aveva mai avuto nulla a che fare con loro e neanche noi abbiamo mai condiviso nulla con loro». Eppure suo marito Mauro è stato condannato perché ritenuto prestanome del più potente clan di mafia a Roma: proprio quello dei Senese.

In merito al rapporto tra il marito e l'ex sottosegretario Tritoni, secondo quanto sostiene l'avvocato Fabrizio Gallo, avrebbe raccontato che si sono conosciuti quando Caroccia «era un incensurato ed era una vittima di qualche criminale. Ma noi siamo andati avanti con le nostre forze credendo nella speranza che un giorno sarebbe cambiato qualcosa per noi. Quel giorno sembrava arrivato, un uomo delle istituzioni che aiutava un semplice cittadino, mi sembrava impossibile, ma era così anche se purtroppo il sogno si è infranto», ha concluso.

Ieri, intanto, gli inquirenti hanno sequestrato un secondo telefono alla famiglia Caroccia. L’obiettivo è andare a caccia di chat e messaggi proprio con Delmastro.

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