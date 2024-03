«Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia». Ieri Roberto Salis aveva inviato una lettera al presidente della Repubblica in cui ha chiesto di «smuovere il governo»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina a Roberto Salis dopo che ieri il padre della 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest, aveva mandato una lettera al Quirinale.

Mattarella ha trasmesso la vicinanza delle istituzioni alla famiglia in un momento in cui il governo sul caso è molto silente. A tre giorni di distanza dalla negazione dei domiciliari a Salis da parte del giudice ungherese la premier Giorgia Meloni non si è ancora espressa sul caso.

«Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso. Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia», ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria.

Cosa ha detto Mattarella

«Siamo tutti molto contenti e lo sarà anche Ilaria quando la sentirò, è stata una telefonata molto cordiale di circa cinque minuti che mi ha fatto molto piacere e alla fine ci siamo fatti gli auguri di Pasqua».

Secondo quanto riportano le agenzie stampa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha colpito «la differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei, e il loro sistema» che ha portato a una disparità di trattamento tra due cittadini italiani. Si riferisce al caso di Gabriele Marchesi, coindagato della Salis ma che si trova in Italia. In settimana la Corte d’appello di Milano gli ha revocato i domiciliari e ha negato la richiesta di estradizione formulata dalle autorità ungheresi per evitare che possa subire gli stessi trattamenti di Ilaria Salis.

La lettera

Nella giornata di ieri Roberto Salis ha inviato una lettera al presidente della Repubblica. «È il garante della Costituzione e l’articolo 3 si applica a tutti i cittadini italiani: può intervenire sul governo Orbàn e deve smuovere il governo italiano perché evidentemente non ha fatto quello che doveva fare», ha detto all’Ansa il padre della militante italiana che in settimana si è vista negare la richiesta dei domiciliari da parte dei giudici ungheresi.

