Caso Minetti, la causa del gruppo Cipriani contro il Fatto e la Rai: «La testimone chiave valuta di denunciare chi ha travisato le sue parole»

Nelle carte si chiede il risarcimento dei danni «speciali», «punitivi» e di «ogni altro rimedio equo». Ecco il contenuto della dichiarazione giurata della testimone chiave
«La signora Graciela Torres sta valutando la possibilità di avviare un procedimento legale contro Il Fatto per averla citata in modo errato e/o aver estrapolato le sue dichiarazioni dal contesto». È quanto emerge nelle 34 pagine con cui gli avvocati del gruppo Cipriani fanno causa negli Usa a giornali e tv italiani per la vicenda della grazia concessa dal presidente Mattarella a Nicole Minetti. Nel documento, circolato su X questa mattina, non solo si illustra la denuncia civile avanzata, insie