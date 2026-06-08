Caso Minetti, la causa del gruppo Cipriani contro il Fatto e la Rai: «La testimone chiave valuta di denunciare chi ha travisato le sue parole»

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«La signora Graciela Torres sta valutando la possibilità di avviare un procedimento legale contro Il Fatto per averla citata in modo errato e/o aver estrapolato le sue dichiarazioni dal contesto». È quanto emerge nelle 34 pagine con cui gli avvocati del gruppo Cipriani fanno causa negli Usa a giornali e tv italiani per la vicenda della grazia concessa dal presidente Mattarella a Nicole Minetti. Nel documento, circolato su X questa mattina, non solo si illustra la denuncia civile avanzata, insie