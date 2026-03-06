Caso Paragon, i tecnici: «Il nome in codice di chi ha spiato è anderdog»

«Le stringhe suggeriscono che l’agent si potrebbe chiamare anderdog», si legge nella consulenza tecnica depositata nei giorni scorsi sulla vicenda dello spionaggio contro attivisti e giornalisti. I dettagli e gli orari degli attacchi ai telefoni: il primo a essere spiato è stato il direttore di Fanpage Cancellato

Emergono nuovi particolari sul caso Paragon e sullo spionaggio nei confronti di attivisti e giornalisti. Dettagli sui nomi in codice dei cosiddetti agenti malware che hanno attaccato i telefoni degli esponenti di Mediterranea, Beppe Caccia e Luca Casarini, e del direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Ma anche precisazioni sugli orari in cui sono avvenuti gli accessi contro gli Android. In questo caso il primo telefono ad essere stato attaccato dal malaware compatibile col software israeliano