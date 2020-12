La procura di Perugia ha indagato alcuni dirigenti nell’ambito del cosiddetto esame “farsa” di conoscenza della lingua italiana sostenuto a settembre dal calciatore uruguaiano all’epoca in procinto di firmare con la Juventus, Luis Alberto Suarez Diaz. Il superamento dell’esame è un requisito indispensabile per l’ottenimento della cittadinanza. In un comunicato stampa la procura aveva detto che dagli elementi dell’indagine risulterebbe che «la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per “accelerare” il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora in corso di approfondimento».

Il caso Suarez

Lo scandalo sull’esame di Suarez era scoppiato a fine settembre dopo la pubblicazione di diverse intercettazioni tra cui quelle di due docenti coinvolti in cui uno dice all’altro: Non spiccica una parola d’italiano...ma con dieci milioni di stipendio a stagione non glieli puoi far saltare». La prova d’italiano sostenuta da Luis Suarez è stata giudicata irregolare e ha determinato il mancato ingaggio del calciatore da parte della Juventus visto che i bianconeri avevano raggiunto il numero massimo di giocatori extra comunitari in squadra. Nel mirino degli investigatori sono finiti anche otto membri dell’Università per stranieri di Perugia che sono stati sospesi per otto mesi dall’esercizio delle pubbliche funzioni. La misura ha colpito il rettore dell’ateneo, Giuliana Grego, il direttore generale Simone Olivieri, a prof.ssa Stefania Spina e il componente della commissione “Celi Immigrati”, Lorenzo Rocca. Tutti gli otto esponenti dell’università sono accusati dei reati di rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici.

