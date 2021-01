La Figc ha precisato di avere richiesto «sin dal settembre scorso, la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica di Perugia» per quanto riguarda l’indagine sul caso Suarez. In una nota, la federazione ha detto che «il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ritenendo la sussistenza del segreto istruttorio, ha negato l'ostensione degli atti dell'indagine penale ai sensi dell'art. 329 del codice di procedura penale, riservandosi di trasmetterli alla fine dell'indagine ancora in corso, allorquando, in base al codice di procedura penale, sarebbero cessate le esigenze correlate al segreto istruttorio fissato dalla legge».

Cos’è il caso Suarez?

Il cosiddetto caso Suarez è un’indagine avviata dalla procura di Perugia sull’esame farsa di conoscenza della lingua italiana a cui si sottoposto il calciatore uruguaiano, Luis Suarez. L’esame era necessario per fare ottenere la cittadinanza all’attaccante in procinto di passare alla Juventus. Secondo diverse intercettazioni di cui Domani è entrato in possesso, l’esame sarebbe però stato falsificato per far passare il giocatore. Lo scandalo ha poi bloccato il passato dell’attaccante uruguiano dal club catalano a quello torinese. Per l’esame farsa di Suarez risultano indagati diversi dirigenti tra cui il chief football officer della Juventus, Fabio Paratici, e la rettrice dell’Università di Perugia che si è dimessa a causa dell’inchiesta. Lo stesso calciatore si è presentato a dicembre davanti ai giudici avvalendosi di un interprete italiano.

