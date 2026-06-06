Cause civili, denunce incrociate e minacce. Il caso Minetti diventa guerra giudiziaria

Il Quirinale ha confermato la sua decisione, ma il Fatto Quotidiano annuncia nuove puntate dell’inchiesta sull’ex consigliera. Cipriani deposita querele contro il giornale, che si dice pronto a denunciare la procura generale che ha parlato di false notizie

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La storia infinita. Se la grazia a Nicole Minetti non è più in discussione, un altro capitolo di questa vicenda è pronto ad aprirsi. Si tratta della battaglia legale annunciata da un lato dagli avvocati dell’ex igienista dentale ed ex consigliera regionale della Lombardia, dall’altro dal Fatto quotidiano. Se i primi vogliono agire sia civilmente sia penalmente contro la testata che ha sollevato dubbi e domande sull’atto di clemenza concesso dal presidente Sergio Mattarella, il giornale diretto d