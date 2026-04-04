C’è poco gasolio: voli a rischio. Meloni e la paura dell’austerity

La premier: «La situazione è grave, se peggiora il rischio è non avere abbastanza energia». Ma in quattro aeroporti italiani scattano limitazioni sul gasolio. Lega: riaprire al gas russo

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Nelle ore in cui la presidente del Consiglio si muoveva verso le tappe finali del viaggio nei paesi del Golfo, in Italia rimbalzava la notizia di quattro aeroporti a corto di carburante, a causa della guerra in corso. E così l’obiettivo del viaggio annunciato da Meloni, «preservare le riserve energetiche», mostra ancora di più una certa disperazione politica, oltre che il bisogno di fuggire da guai e scandali di casa propria. La premier è consapevole della gravità del momento: prezzi alle stelle