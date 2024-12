«La cittadina italiana è arrivata in Iran il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata il 19 per aver violato la legge della Repubblica islamica dell'Iran. Il suo caso è sotto inchiesta. L'arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l'ambasciata italiana è stata informata. Le è stato garantito l'accesso consolare ed il contatto telefonico con la famiglia», si legge nella nota del dipartimento generale dei Media esteri del ministero della Cultura e dell’orientamento islamico

Dopo giorni di silenzio dall’Iran arriva la prima ufficialità sull’arresto di Cecilia Sala. Il dipartimento generale dei Media Esteri del ministero della Cultura e dell'orientamento islamico dell'Iran ha confermato in una nota che la giornalista è stata «per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran».

«La cittadina italiana è arrivata in Iran il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata il 19 per aver violato la legge della Repubblica islamica dell'Iran. Il suo caso è sotto inchiesta. L'arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l'ambasciata italiana è stata informata. Le è stato garantito l'accesso consolare ed il contatto telefonico con la famiglia», si legge nella nota.

«La politica del ministero è sempre stata quella di accogliere le visite e le attività legali dei giornalisti stranieri, aumentare il numero di media stranieri nel Paese e preservare i loro diritti legali», prosegue il comunicato, citato da Irna. «È stato aperto un fascicolo sulla cittadina italiana Cecilia Sala, e sono attualmente in corso le indagini. Il suo arresto è avvenuto in base alla normativa vigente. Saranno forniti ulteriori dettagli se la magistratura lo riterrà necessario».

Si tratta di accuse molto vaghe, non è specificata che tipo di legge abbia violato nel paese e neanche è stato formalizzato un capo di imputazione. Questo perché come Domani ha già raccontato il caso di Sala è strettamente legato all’arresto del cittadino iraniano, Mohammed Abedini, avvenuto a Milano. Abedini è stato arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 16 dicembre su mandato degli Stati Uniti, tre giorni prima che i servizi di sicurezza di Teheran prelevassero Sala dalla sua camera di hotel. Secondo i procuratori americani i droni shahed-101 che hanno ucciso tre soldati americani e feriti altri quaranta in un attacco compiuto a fine gennaio in Giordania contenevano al loro interno i sistemi di navigazione Sepher fatti transitare dagli Stati Uniti all’Iran attraverso una società fittizia di Abedini con sede in Svizzera.

Nel frattempo l’avvocato del cittadino iraniano, Alfredo De Francesco, ha chiesto ai giudici della Corte d'Appello di Milano un affievolimento della misura cautelare fornendo anche il luogo, una abitazione in Italia, dove eventualmente trasferire Abedini.

