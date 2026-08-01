Cercasi quattrini per il fondo sanitario. I calcoli sballati del governo sulla Salute

L’esecutivo aveva annunciato stanziamenti record. Senza calcolare che sarebbero serviti a coprire solo gli aumenti fisiologici. Così i soldi sono finiti e il dicastero ne cerca altri. L’Italia sotto la media Ocse degli investimenti nel settore rispetto al Pil
Il pellegrinaggio del ministro della Salute Orazio Schillaci nell’ufficio del ministro dell’Economia leghista Giancarlo Giorgetti, per chiedere nuove risorse al Servizio sanitario nazionale, è molto più di un passaggio tecnico in vista della prossima legge di Bilancio. Per quattro lunghi anni la narrazione del governo Meloni ha riferito di iniezioni di cifre da record nella sanità pubblica, rivendicando la crescita del Fondo sanitario da 125 miliardi nel 2022 a circa 143 miliardi, fino agli incr