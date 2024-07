Le finali del campionato di calcio libico, che si sono tenute nei giorni scorsi in Italia tra rinvii e situazioni al limite dell’assurdo, sono l’emblema delle tensioni e del caos politico che regna nel paese nordafricano. La trasferta delle sei squadre era iniziata male ed è finita peggio, per via della presenza alla cerimonia di premiazione allo stadio dei Marmi a Roma di Khaled Haftar, capo di Stato maggiore delle Forze di sicurezza dell’Esercito nazionale di liberazione (non riconosciuto dalla comunità internazionale, al contrario del governo guidato da Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh), nonché figlio del generale della Cirenaica Khalifa Haftar e presidente della squadra vincitrice del torneo.

I calciatori dell'Al Nasr alzano il trofeo insieme al figlio del generale Haftar (credits: Youssef Hassan Holgado)

Ma prima di arrivare alla fine di questa storia, procediamo con ordine. La decisione di disputare le Final six della Premier League libica in Italia è stata presa durante il viaggio istituzionale del 7 maggio scorso della premier Giorgia Meloni, che si è recata a Tripoli insieme ai ministri Andrea Abodi, Anna Maria Bernini e Orazio Schillaci. Prima di andare nello stesso giorno a Bengasi da Haftar il cui figlio, Saddam, è accusato di essere dietro il traffico di esseri umani che parte dall’Est del paese.

Quel viaggio è nato nella cornice del Piano Mattei, il cui obiettivo principale è fermare i flussi migratori provenienti dal Nord Africa. Da inizio maggio si è messa così in moto una macchina organizzativa non indifferente: prima la delegazione libica – composta da 35 funzionari – è arrivata in Toscana per vedere gli stadi in cui si dovevano giocare le finali (tra cui il Viola Park della Fiorentina e il Castellani dell’Empoli).

Tuttavia gli stadi, per motivi mai del tutto chiariti, non sono stati di gradimento dei libici. Così è iniziata una lunga trafila per cercare di individuare altri campi in cui disputare le partite: dopo alcuni sopralluoghi andati male nel Lazio, alla fine si è giocato a Caserta (stadio Pinto), Avellino (stadio Partenio Lombardi), Teramo (stadio Gaetano Bonolis) e L’Aquila (stadio Gran Sasso d’Italia).

Nel mezzo, una serie di problematiche legate alla logistica, agli hotel e all’accoglienza fornita dalle autorità italiane. L’intera trasferta, come Domani ha scritto nelle scorse settimane, è stata pagata a peso d’oro (circa 1,5 milioni di euro) dallo sponsor petrolifero Tamoil, del gruppo olandese Oilinvest, a sua volta posseduto dalla Lybian investment authority.

Tensioni a Roma

(Credits: Youssef Hassan Holgado)

La cerimonia conclusiva che si è tenuta nella mattinata del 23 luglio allo stadio dei Marmi, a due passi dall’Olimpico, doveva essere un sospiro di sollievo dopo quasi un mese di deliri per le autorità italiane. Ma così non è stato. Ad alimentare le tensioni ci ha pensato il figlio del generale Khalifa Haftar, Khaled, che si è presentato in platea circondato da quattro guardie del corpo. «Khaled Haftar, proprietario della squadra vincitrice Al Nasr, non è sottoposto ad alcuna sanzione o restrizione. È stato invitato alla cerimonia, che è stata organizzata dalla Federazione calcistica libica, con l'assistenza della Figc», risponde la Farnesina contattata da Domani.

A pochi metri da lui c’erano il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il ministro dello Sport libico Abdulshfie Hussien Aljwifi, rappresentante del governo di unità nazionale di Abdel Hamid Dbeibeh, “nemico” di Haftar. C’erano poi il presidente della Federcalcio libica, Abdulhakin Al-Shalmani, e di quella italiana Gabriele Gravina.

Di questi tempi non è facile trovare due esponenti delle fazioni opposte libiche seduti a pochi metri di distanza. Il figlio del generale della Cirenaica è arrivato a bordo di un’auto di grossa cilindrata, con quasi un’ora di ritardo, e se ne è andato mentre sul palco i ministri italiani, quello libico e le altre massime autorità della Federazione calcistica erano in procinto di premiare i giocatori dell’Al Nasr, la squadra di Bengasi (territorio di Haftar) che ha vinto il campionato e di cui Khaled Haftar è presidente.

In quel momento, però, sono iniziate le tensioni. I calciatori – tranne il capitano – non sono scesi a ricevere la medaglia, lasciando i ministri da soli sul palco sotto il sole cocente romano. Il motivo? Secondo quanto apprende Domani, a Khaled Haftar non è stato permesso di salire e ricevere il trofeo con loro. D’altronde il governo Meloni aveva preso accordi con quello di Dbeibeh e farlo salire sul palco avrebbe rischiato di creare una gaffe diplomatica con il governo di Tripoli.

I ministri Tajani, Abodi e l'omologo libico di quest'ultimo aspettano invano per premiare i calciatori libici (credits: Youssef Hassan Holgado)

Il figlio del generale libico non ha preso bene il rifiuto ed è risalito in macchina. Dopo pochi metri l’auto si è fermata nel parcheggio, circondata dai giocatori libici, che lo hanno convinto a scendere. Lo staff della squadra e chiunque provava a riprendere la scena con il cellulare o le telecamere è stato subito bloccato dalle guardie di Haftar.

Ma quando a Khaled Haftar è stata consegnata la coppa per festeggiare insieme ai calciatori, la tensione si è trasformata in euforia. Così in un evento che i libici aspettavano da tempo, la vera star è stata il figlio del generale. E i ministri italiani e il ministro libico, in evidente imbarazzo, sono rimasti con le medaglie.

Parole al vento

La cerimonia di premiazione è stata la classica passerella politica. Mentre il ministro Abodi era sul palco, prima della fallita premiazione, i calciatori dell’Al Nasr hanno intonato cori interrompendo il suo discorso più volte.

Subito dopo Tajani ha fatto i complimenti ai giocatori e ha fatto intendere che aver ospitato le finali di calcio in Italia è un primo passo verso la cooperazione su dossier più delicati e ben più importanti per il governo Meloni come quelli sui migranti. «Credo molto nella diplomazia dello sport e queste giornate rappresentano un momento importante nella nostra diplomazia», ha detto il ministro degli Esteri non sapendo come sarebbe finita la mattinata.

Poche parole sono state invece pronunciate dal ministro libico Abdulshfie Hussien Aljwifi, mentre il suo oppositore Khaled Haftar ascoltava al fresco, sotto i tendoni della platea. Il discorso più lungo è stato pronunciato dal presidente della Federcalcio libica che ha parlato di «integrazione» e «fratellanza» e ha auspicato di snellire i processi burocratici per dare opportunità ai giovani giocatori libici di venire in Italia.

Al-Shalmani ha anche contraccambiato l’invito italiano, dicendosi disponibile a ospitare eventuali competizioni con squadre italiane in Libia. Non è un caso, vista la presenza del figlio del generale, che abbia citato come prima eventuale località Bengasi e, successivamente, Tripoli (un messaggio ad Haftar?).

Tutte belle parole che però non hanno riscontro con una realtà caratterizzata da profonde divisioni sociali e politiche. Emerse anche all’estero durante una semplice cerimonia di premiazione. L’ennesima dimostrazione di come il calcio sia un connubio di potere e politica.

© Riproduzione riservata