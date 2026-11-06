Allarmi bomba sugli aerei: «È solo l’inizio». L’Europa ostaggio di un nemico invisibile

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Un virus si aggira per l’Europa: aerei, banche del sangue, emittenti televisive, frigoriferi dei supermercati. Sempre più settori subiscono attacchi hacker o sono vittime di falsi allarmi, volti principalmente a seminare il caos. Da giovedì, almeno 25 aerei sono stati dirottati, di cui 18 solo ieri, in seguito ad allarmi bomba rivelatisi infondati: un volo Praga-Roma della compagnia Wizz Air è stato dirottato verso l’aeroporto di Venezia, mentre un Boeing di Ryanair proveniente da Roma è stato