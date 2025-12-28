Chi eravamo e chi siamo diventati, il 2025 è stato un anno di sorprese evolutive

Se provassimo a raccogliere tutti i nuovi fossili, le tecniche e le idee emerse nel 2025 sul tema dell’evoluzione umana e volessimo raccontarle a voce, probabilmente finiremmo nel 2027. Con questa consapevolezza, ci sono però tre grandi temi del 2025 che vale la pena evidenziare: le scoperte sui Denisoviani, le nuove intuizioni su come i nostri antenati costruivano e usavano gli utensili e infine una riflessione ampia su come la nostra specie sia diventata così diversa dagli altri primati.
