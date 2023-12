L’influencer e imprenditrice ha pubblicato un video su Instagram, dopo la sanzione ricevuta dall’Agcm, per chiedere scusa ammettere l’errore e annunciare una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino

Chiara Ferragni chiede scusa pubblicamente in un video su Instagram, dopo il caso del panettone griffato Balocco per cui ha ricevuto una sanzione di un milione di euro dall’Antitrust. «Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene – dice nel video – sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro». Sul caso, Ferragni è stata attaccata ieri dal palco di Atreju dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), le società che gestiscono i marchi e i diritti relativi a Chiara Ferragni e la Balocco Spa Industria Dolciaria, multata per 420 mila euro, hanno attuato una pratica commerciale scorretta comunicando che il “Pandoro Pink Christmas” avrebbe contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, specializzato nelle malattie dell’età infantile.

Solo 50mila euro però erano stati donati dalla Balocco mesi prima, non dalle società di Ferragni, che dalla vendita del prodotto hanno incassato oltre un milione di euro.

A seguito della notizia, l’influencer ha perso in tre giorni, secondo Wired, poco più di 16mila follower. Una cifra irrilevante se si considera il totale dei suoi follower, quasi 30 milioni, ma che indica una perdita di fiducia. Il profilo è sempre stato in crescita.

Ferragni ora annuncia che devolverà un milione di euro all’ospedale «per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta», continua, «lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali».

L’influencer spiega che «non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione», secondo cui comprando il pandoro il consumatore avrebbe contribuito all’acquisto di un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

Il provvedimento dell’Agcm verrà impugnato, assicura Ferragni, perché «sproporzionato e ingiusto». E ammette: «Il mio errore in buona fede è stato legare con la comunicazione una attività commerciale a una di solidarietà». Qualora la sanzione dovesse essere inferiore, Ferragni aggiungerà la differenza al milione di euro annunciato, garantendo l’aggiornamento periodico di come viene utilizzata la somma. «Il mio errore rimane ma voglio far si che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo», conclude.

L’attacco di Meloni

La presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia dal palco di Atreju ha parlato della sanzione inflitta alle società di Ferragni, senza però citarla: «Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari».

In risposta, Fedez, il marito dell’imprenditrice, è intervenuto sui social, criticando le priorità della premier: «Avrà parlato della disoccupazione giovanile? No. Ha parlato della manovra finanziaria che stanno facendo col culo e che non hanno ancora finito? No», dice il rapper, «ha deciso di dire “diffidate dalle persone che lavorano sul web”. Questa è la priorità del nostro presidente del Consiglio».

Il retroscena

Già un anno fa Selvaggia Lucarelli su Domani aveva definito il caso una «triste storia di un’operazione commerciale mescolata confusamente a un’iniziativa benefica». A Lucarelli l’ufficio stampa della società dolciaria aveva risposto che non c’era «una diretta proporzione tra il numero di pandori venduti e la quota che viene destinata al progetto. Ferragni e Balocco hanno deciso insieme il destinatario della donazione e Balocco ha fatto una donazione al Regina Margherita. Poi detta tra noi si è voluto sottolineare la sinergia di intenti tra i due soggetti ma a tutti gli effetti è una donazione di Balocco».

