Cingolani, in aula alla Camera, ha avvertito che occorrono circa sei mesi «per raggiungere il 90 per cento dello stoccaggio». ll ministro della Transizione ecologica ha poi chiesto una presa di posizione da parte dell’Unione europea sul pagamento del gas attraverso conti in rubli: «Non si possono lasciare le compagnie con il cerino in mano»