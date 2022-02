La classifica è provvisoria: nella prima serata del festival si sono esibiti 12 dei 25 cantanti in gara, hanno votato solo i giornalisti della sala stampa. Ultima Ana mena, Duecentomila Ore

Mahmood e Blanco hanno stregato i giornalisti della sala stampa di Sanremo: sono arrivati primi nella prima classifica parziale del festival. Nello show in diretta dal teatro Ariston si sono esibiti 12 dei 25 cantanti in gara ed è stata chiamata a esprimersi la sola sala stampa, così come accadrà nella seconda serata quando verrà completato il giro con gli altri 13 artisti.

Dopo si aggiungeranno il televoto del pubblico da casa, e la giuria demoscopica composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, voterà da remoto con una app dedicata.

Ecco la classifica integrale:

Mahmood e Blanco, Brividi La rappresentante di Lista, Ciao Ciao Dargen D’Amico, Dove si balla Gianni Morandi, Apri tutte le porte Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare Noemi, Ti amo e non lo so dire Michele Bravi, Inverno dei fiori Rkomi, Insuperabile Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Domenica Giusy Ferreri, Miele Yuman, Ora e qui Ana mena, Duecentomila Ore

