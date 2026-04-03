Claudia Conte e le accuse al fidanzato. Ecco la sentenza che la smentì

true false

Festival di cinema, presentazioni di libri, eventi culturali, politici e di beneficenza. Sui tappeti rossi della Roma che conta c’è lei. È Claudia Conte, classe 1992, nata in provincia di Frosinone e oggi diva nella città della grande bellezza. La giornalista, opinionista televisiva e scrittrice sorride alla stampa che la immortala vuoi tra un party dei salotti buoni vuoi alla prima di un teatro. L’Instagram e gli altri social della professionista da oltre 300mila follower (moltissimi rispetto a