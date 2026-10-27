Energia, l’inganno della transizione green: fondi esauriti, bollette trappola e oligopoli

Il governo festeggia i Bonus colonnine andati esauriti in un mese, ma l’Antitrust svela gli abusi sui prezzi della ricarica e il Far West dei contratti telefonici. E il prezzo lo pagano sempre i cittadini

true false

Mentre il ministro Adolfo Urso celebra il “grande successo” del Bonus colonnine domestiche – le risorse stanziate sono andate esaurite in un lampo – la cruda realtà messa nero su bianco nell’ultimo bollettino dell’Antitrust svela un settore energetico dominato da rendite, abusi di posizione dominante e una giungla di trappole commerciali. I dati relativi al contributo destinato all’acquisto e all’installazione delle colonnine private da installare nel garage di casa, nel parcheggio condominiale