la realtà e la propaganda

Energia, l’inganno della transizione green: fondi esauriti, bollette trappola e oligopoli

Mila Fiordalisi
27 ottobre 2026 • 13:10
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Il governo festeggia i Bonus colonnine andati esauriti in un mese, ma l’Antitrust svela gli abusi sui prezzi della ricarica e il Far West dei contratti telefonici. E il prezzo lo pagano sempre i cittadini

Mentre il ministro Adolfo Urso celebra il “grande successo” del Bonus colonnine domestiche – le risorse stanziate sono andate esaurite in un lampo – la cruda realtà messa nero su bianco nell’ultimo bollettino dell’Antitrust svela un settore energetico dominato da rendite, abusi di posizione dominante e una giungla di trappole commerciali. I dati relativi al contributo destinato all’acquisto e all’installazione delle colonnine private da installare nel garage di casa, nel parcheggio condominiale

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.