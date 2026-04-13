Come valutare autonomia e maturità? Un bel voto a chi boicotta quest’esame

Tra i parametri che la commissione è chiamata ad assegnare un punteggio c’è la “maturazione personale”. Che non riguarda né saperi né competenze. È un giudizio morale. Il colloquio dialogico dovrà valutare «le capacità di ragionamento». Ma con il divieto di stimolare nessi tra varie discipline

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C'è una domanda che ogni docente si sente rivolgere in questo periodo: prof, ma che dobbiamo studiare? Su questo si misura la qualità di un sistema di valutazione: se uno studente non riesce a capire su cosa verrà valutato e in che modo, il problema non è suo. È dell’esame. Il nuovo esame di maturità, che Valditara ha deciso di ribattezzare così, come se il cambio di nome producesse un cambio alchemico di sostanza, sembra costruito apposta per rendere impossibile rispondere a quella domanda. Non