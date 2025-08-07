Gli esaminatori fanno errori dettati dall’urgenza di terminare le procedure nel rispetto delle scadenze. I sindacati: «Le condizioni in cui le commissioni sono costrette a lavorare sono proibitive». Dalle Marche all'Emilia Romagna, un'estate kafkiana per gli insegnanti precari
Concorsi scuola tra graduatorie sbagliate e esami da rifare: prima si assegna la cattedra, poi si toglie
07 agosto 2025 • 15:47Aggiornato, 07 agosto 2025 • 16:34
