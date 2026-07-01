Cassano: «Concorso truccato? Solo una leggerezza strumentalizzata»

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Un concorso per aspiranti magistrati, quello svolto alla Fiera di Roma dal 24 al 26 giugno, finito nel caos. I candidati hanno annunciato battaglia a suon di esposti da presentare a via Arenula e al Csm. Il sospetto è che nei giorni delle prove si sia verificata una fuga di notizie sulle tracce. Come indizi della presunta frode ci sono screenshot e voci di corridoio. Domani ne ha parlato col presidente della commissione concorsuale, il magistrato in pensione Franco Cassano, già a capo della cort