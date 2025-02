Tutte le scuole cattoliche terranno un momento di raccoglimento di studenti e famiglie per la salute del pontefice. Da ieri sera alle 21 si recita il rosario in piazza San Pietro

Papa Francesco «ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando». È quanto riporta l’ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle sue condizioni di salute. Per il pontefice è il 13esimo giorno che si trova ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Nei giorni scorsi aveva avuto una crisi respiratoria asmatiforme che ha aggravato il già complesso quadro clinico.

Secondo l’ultimo bollettino medico del 25 febbraio, la situazione è «critica ma stazionaria»: «Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l'ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti». Tuttavia la prognosi rimane ancora riservata.

Papa Francesco ha ringraziato anche «tutto il popolo di Dio che in questi giorni si è radunato a pregare per la sua salute» si legge nel comunicato diramato nella serata di ieri.

La preghiera

Dal 25 febbraio, ogni sera alle 21 in piazza San Pietro sarà recitato il rosario come simbolo di vicinanza a Bergoglio. Ma non è l’unica preghiera organizzata per il pontefice. Oggi 26 tutte le scuole cattoliche terranno un momento di raccoglimento di studenti e famiglie per la salute del papa e si produrranno video, disegni, pensieri che le scuole poi pubblicheranno sui propri siti, negli oratori e nelle parrocchie di riferimento o invieranno in Vaticano.

«Gli facciamo così sentire la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro impego a camminare con lui sulla via del Vangelo», spiega la presidente di Fidae, federazione di scuole cattoliche, Virginia Kalandich. Tantissimi intanto sono i biglietti e i disegni prodotti dai bambini in questi giorni in tutta Italia.

Il lavoro

Nonostante sia ricoverato, papa Francesco ha continuato a lavorare. Il 25 febbraio ha ricevuto al Gemelli il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e il sostituto mons. Edgar Peña Parra per alcuni decreti riguardanti beati e santi. Uno riguarda il vicebrigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, per cui è stato riconosciuto il martirio e si apre quindi la strada della beatificazione.

