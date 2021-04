Oggi, venerdì 16 aprile 2021, il presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso in una conferenza stampa intorno alle 15.30. Il premier dovrebbe parlare delle possibili riaperture, su cui il governo sta discutendo da giorni. Non si escludono però riferimenti alla campagna vaccinale contro il Covid-19, al Def e allo scostamento di bilancio. Ma dove vedere la conferenza di Draghi in streaming e in diretta tv? Di seguito, tutte le informazioni.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

La conferenza stampa di Draghi è prevista per le 15.30 di oggi. A quell’ora, sui principali canali tv il palinsesto prevede altri programmi, ma alcuni potrebbero essere interrotti per dare spazio alla conferenza. Ciò che è certo è che la conferenza stampa sarà trasmessa sui canali all news. Basterà dunque sintonizzarsi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48), per citarne alcuni.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA IN STREAMING

Per chi non sarà in casa a quell’ora, sarà possibile assistere alla conferenza anche in streaming. Ad esempio, sul profilo Facebook di Palazzo Chigi, come anche sull’account Youtube. Ci sono però anche altre alternative: i canali tv che manderanno in onda la conferenza sul nuovo decreto hanno infatti anche la versione streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) ai siti internet di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews.

