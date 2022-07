Il trend in aumento delle sparatorie continua a interessare gli Stati Uniti. Questa volta, un ipotetico scontro a colpi di arma da fuoco tra gang, ha causato due morti e cinque feriti in un parco di Los Angeles durante un evento automobilistico

C’è stata un’altra sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in una strada di Los Angeles, in California. Secondo quanto riportato dalle autorità locali il bilancio sarebbe al momento di due morti e cinque feriti L’episodio è avvenuto a Peck Park, nel distretto di San Pedro, a circa 30 chilometri a sud dal centro della città.

Era in corso un evento

Il capitano della polizia, Kelly Muniz, ha detto ai giornalisti che al momento della sparatoria circa 500 persone erano presenti nel parco per un evento automobilistico, con partite di baseball e altre attività all’aperto.

Scontro fra gang

La polizia non ha ancora spiegato le dinamiche che hanno portato alla sparatoria, ma si ipotizza possa essere scaturita da uno scontro tra gang.

Sparatorie negli Usa

Quella di Los Angeles è soltanto l’ultimo episodio in ordine cronologico di un trend che negli ultimi anni è in crescita. Stando alle statistiche del Gun violence archive, un ente di ricerca no profit che elabora report basandosi sui documenti della polizia, notizie giornalistiche e altre fonti aperte, dal primo gennaio 2022 al 5 luglio ci sono state 315 sparatorie di massa.

Regolamentazione delle armi

È del mese scorso il disegno di legge che prevede la restrizione delle armi e ha come passaggio più importante l’aumento dei controlli sul possesso di armi degli aspiranti acquirenti condannati per violenza domestica o crimini giovanili significativi.

