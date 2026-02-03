Corona via dai social: Mediaset-Google da nemici ad alleati

Oltre dieci anni fa la battaglia dei Berlusconi contro Google: nel 2015 i due si erano accordati. Ora il caso Corona, con il colosso del web che ha dato una mano al Biscione

true false

Che fine ha fatto Fabrizio Corona? Dietro alla domanda non si nasconde alcun giallo. Nessuna sparizione misteriosa alla Federico Caffè o alla Ettore Majorana. L’ex re dei paparazzi è “fuori” da ogni social network a causa di un’azione legale di Mediaset contro Google, Meta e Tik Tok costrette a rimuovere i contenuti della trasmissione “Falsissimo” da YouTube, Instagram e dal social cinese. Non è tuttavia la prima volta che il Biscione si confrontano per vie legali con Google. Anche nel 2013 è ac