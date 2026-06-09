l’inchiesta sulla grande opera miliardaria

Corruzione e politica, scandalo sul Ponte. Indagato anche il fedelissimo del ministro Salvini

Enrica Riera
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09 giugno 2026 • 20:50

Sotto indagine Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria e nel cda Stretto di Messina fino al 2026. I contatti con Ciucci. Tra gli iscritti il magistrato contabile Miele e l’imprenditore Virgiglio, parente di un pentito. Tra loro «un patto di mutuo soccorso»

«Un patto di mutuo soccorso». Un «patto» che, secondo i pm di Roma che indagano sulle ombre intorno al ponte sullo Stretto, si sarebbe «perfezionato» tra tre persone, accusate di corruzione e rivelazione di segreto e destinatarie di un decreto di perquisizione e sequestro dei carabinieri del Ros. Da un lato ci sono l’imprenditore Vincenzo Virgiglio e Giacomo Saccomanno, ex coordinatore della Lega in Calabria nonché ex membro del cda della società Stretto di Messina, che avrebbero fornito «utilit

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Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.