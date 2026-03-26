l’inchiesta della procura di roma

Corruzione, marchette e appalti pilotati. Il nuovo tsunami che scuote la Difesa

Enrica Riera
26 marzo 2026 • 20:46

I pm hanno ordinato perquisizioni al ministero guidato da Crosetto, ma anche nelle sedi di alcune partecipate. Al vaglio le gare. Il forzista Mulè avrebbe avvantaggiato un generale: non è indagato. Ma i magistrati stanno verificando se si tratti di millanterie  

Da un lato un gruppo di imprenditori dal comportamento spregiudicato, pronto a tutto – anche a riciclare ingenti somme di denaro – pur di corrompere alcuni dei dipendenti delle più importanti società pubbliche nonché alti generali della Difesa e dell’Aeronautica. Dall’altro proprio loro: funzionari di partecipate di Stato e militari di alto grado, disposti ad «agevolare» certe imprese «in commesse ed appalti nel settore informatico e digitale», ottenendo in cambio favori e vantaggi. È la tesi ac

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Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.