Dopo l’interrogatorio davanti al giudice istruttore belga Michel Claise, che segue lo scandalo corruzione che ha riguardato il Qatar e l’Europarlamento, gli inquirenti hanno messo in stato di fermo l’eurodeputato belga Marc Tarabella e presto decideranno se trasformare la misura in un arresto o meno.

Le indagini sono proseguite negli ultimi giorni dopo che lo scorso 2 febbraio la commissione juri del parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità parlamentare a Tarabella e all’italiano Cozzolino.

L’inchiesta

Il 9 dicembre la polizia belga ha arrestato l’ex eurodeputato dei socialisti Antonio Panzeri, l’allora vice presidente del parlamento europeo Eva Kaili e il suo compagno Francesco Giorgi.

Secondo gli inquirenti Panzeri – che a gennaio ha firmato un accordo per collaborare alle indagini – era a capo di una rete che riceveva soldi da paesi come Qatar e Marocco, e in cambio perseguiva i loro interessi all’interno dell’Europarlamento.

La scorsa settimana, il giudice istruttore belga ha rilasciato dal carcere senza condizioni uno dei quattro detenuti originari del caso, Niccolò Figà-Talamanca, il segretario generale della ong No Peace Without Justice.

Il discorso in favore del Qatar

Lo scorso 21 novembre Marc Tarabella, che dopo lo scoppio dello scandalo è stato rimosso dal gruppo dei Socialisti & Democratici, ha tenuto un discorso all’interno di una seduta del parlamento europeo difendendo le istituzioni qatariote e il loro processo di riforme attuate in vista del mondiale.

«Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, solo nove anni fa abbiamo votato una risoluzione sulla deplorevole situazione dei lavoratori in Qatar. Per nove anni non c'è stata alcuna risoluzione per il semplice motivo – e lei lo ha spiegato, signor Commissario, nel suo discorso molto misurato – che ci sono stati progressi sui diritti dei lavoratori.

Quindi, ovviamente, oggi la situazione in Qatar non è perfetta, tutt'altro. Ci sono ancora molti progressi da fare, ma è ancora il paese che ha intrapreso il cammino delle riforme. E l’organizzazione della coppa del mondo, al di là di tutti gli eventi che ha organizzato, è stata probabilmente la molla che ha accelerato queste riforme. Dobbiamo riconoscere che oggi l'abbandono della kafala, questo sistema di dipendenza dei lavoratori, è l'unico paese della Penisola arabica ad averlo fatto. Salario minimo, versamento su un conto bancario, organizzazione di consultazioni all'interno delle aziende, anche se i sindacati non sono ancora oggi autorizzati.

Oggi, quindi, il discorso unilateralmente negativo mi sembra dannoso per l’evoluzione dei diritti in Qatar nel futuro. Perché l’importante è che, quando le luci della Coppa del Mondo si saranno spente, l'evoluzione positiva continui non solo in Qatar, ma che possa diffondersi in tutti i paesi della Penisola Arabica. E permettetemi di ricordarvi che se in Qatar ci sono due milioni di lavoratori migranti, in tutta l'area ce ne sono quaranta milioni e tutti loro meritano un trattamento molto migliore domani di quello attuale».

