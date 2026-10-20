La cultura del primo soccorso

Tra manovre salvavita e defibrillatori a scuola, l’Italia resta indietro

Federica Pennelli
20 ottobre 2026 • 19:50
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La legge 116 «raccomanda ma non obbliga le scuole a dotarsi del defibrillatore, così come le amministrazioni pubbliche. L’unico obbligo reale che la nostra legislazione prevede è quello che riguarda le società sportive». Per Scapigliati, la mancanza di obbligatorietà «impedisce la diffusione dei defibrillatori»

L’arresto cardiaco è una condizione tempo dipendente: per ogni minuto che passa, la possibilità di sopravvivenza diminuisce del 10 per cento. I dati in merito alla sopravvivenza dopo questi episodi, infatti, sono inclementi: in Italia solo 8 persone su 100 sopravvivono a un arresto cardiaco. Proprio per questo le società scientifiche ritengono fondamentale espandere la cultura del primo soccorso e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Dae), a partire dagli spazi pubb

Federica Pennelli
Federica Pennelli
Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Nel 2020 è stata coautrice del podcast Cultdown sulla crisi del mondo della cultura durante la pandemia da Covid-19. Firma inchieste sulla salute nei contesti detentivi, sul depauperamento della sanità pubblica e sull'avanzata dei colossi del privato. È coautrice del primo report sulla crisi del Ssn di Medici del Mondo (“La misura della disuguaglianza. Crisi del Servizio sanitario nazionale e divari nell'accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche in Italia”), presentato a giugno 2026 alla Camera dei deputati.
Su IG: @chicca_sherwood