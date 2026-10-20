Tra manovre salvavita e defibrillatori a scuola, l’Italia resta indietro

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L’arresto cardiaco è una condizione tempo dipendente: per ogni minuto che passa, la possibilità di sopravvivenza diminuisce del 10 per cento. I dati in merito alla sopravvivenza dopo questi episodi, infatti, sono inclementi: in Italia solo 8 persone su 100 sopravvivono a un arresto cardiaco. Proprio per questo le società scientifiche ritengono fondamentale espandere la cultura del primo soccorso e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Dae), a partire dagli spazi pubb