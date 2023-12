Paolo Corsini ha un cursus honorum di tutto rispetto all’interno della Rai, ma non ha mai nascosto la sua appartenenza politica. Per averne idea, basta dare un'occhiata ai suoi profili social

Paolo Corsini è nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni ad Atreju, dove ha parlato da vero militante e ha attaccato la leader dell’opposizione Elly Schlein. Partito democratico e Movimento 5 stelle sono partiti all’attacco chiedendo le sue dimissioni, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha chiesto al capo del personale di realizzare una relazione sull’episodio e si dice pronto a prendere provvedimenti. Ma la verità è che il direttore dell’approfondimento non ha mai nascosto il proprio orientamento politico.

Oltre alle foto di famiglia, non mancano i riferimenti culturali al retroterra culturale di Corsini non mancano, dai fasci romani ai riferimenti a Benito Mussolini, passando per gli omaggi alla divisa e l’esercito.

