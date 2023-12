«Come sta il nostro partito?» La domanda di Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti Rai, ad Atreju, dove ha condotto l’incontro inaugurale, lasciano poco spazio al dubbio su quanto una delle figure principali del servizio pubblico si identifichi con i valori di Fratelli d’Italia. Corsini si è rivolto anche all’opposizione, sottolineando il forfait della leader dem Elly Schlein ad Atreju: «Hanno preferito occuparsi di come vestirsi e di che colori utilizzare piuttosto che confrontarsi» ha detto con un riferimento alla figura dell’armocromista che assiste Schlein.

Le critiche delle opposizioni

Ora per Corsini il Pd e il M5s chiedono le dimissioni e si sono attivati anche i vertici aziendali. «I suoi programmi vanno male e lui, invece di stare a lavorare in Rai per provare a risollevare, che fa? Sta ad Atreju non a fare il semplice conduttore ma ad attaccare Schlein. Non si è mai visto un direttore della Rai che attacca ad un'iniziativa di partito la leader di quello avversario come se fosse un militante. Inaccettabile. Si scusi o si dimetta» scrivono i componenti del Pd della commissione di Vigilanza Rai.

Sulla stessa lunghezza d’onda il M5s, che stigmatizza l’ammissione di Corsini sulla militanza: «Non scopriamo nulla di nuovo, ma sentire dalla viva voce del direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini definirsi "militante" e parlare di ritoccato orgoglio alla Festa di Fratelli d'Italia, sorprende comunque. Non per quello che dice: la sua appartenenza è nota a tutti, ma per la sfrontatezza di esprimerle senza remore in una festa di partito, davanti a tutti, dimenticando totalmente il suo ruolo di primo piano nel Servizio Pubblico. Domanda: ai vertici Rai va bene così o prenderanno provvedimenti?».

L’ad Rai Roberto Sergio, confrontato con la vicenda, sarebbe pronto a prendere provvedimenti e avrebbe commissionato alla direzione del personale una relazione sulla vicenda che riguarda il direttore degli approfondimenti, uno sviluppo che mette a serio rischio la posizione di Corsini, qualora l’azienda riscontri condotte gravi.

Corsini non ha mai fatto mistero del suo retroscena culturale e ha spesso partecipato alle manifestazioni organizzate insieme alla destra: anche quest’anno ad Atreju non è l’unico volto Rai: a partecipare ci sono anche Angelo Mellone – direttore del Day time – e Giampaolo Rossi, direttore generale di viale Mazzini. Ospite sarà anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che non disdegnava partecipare alle iniziative meloniane anche quando era ancora direttore del Tg2. Assente invece l’amministratore delegato Roberto Sergio, ma manca anche il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca, negli anni passati habitué della kermesse di partito.

