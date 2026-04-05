«Così la “Calabria straordinaria” ha tradito Steven Tyler». Il legame spezzato e l’inchiesta dei pm sullo sperpero di fondi pubblici

La storia del Museo del rock finita sotto la lente della magistratura. «Oggi Steven si sente tradito da Cotronei e da quella regione brandizzata sui social ma rivelatasi fallimentare», spiega il cugino Nino Grassi che per conto del musicista di fama internazionale ha denunciato tutte le ombre dietro al progetto che avrebbe dovuto essere volano di sviluppo e turismo in un paese dove lo spopolamento sembra aver cancellato il mondo, perduto, di un tempo. A maggio l’udienza preliminare

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Si chiamava Giovanni Tallarico. Nato e cresciuto nel piccolo borgo di Cotronei, in provincia di Crotone, era partito per l’America centotrenta anni fa insieme alla moglie Fortunata Trocino e ai suoi fratelli. Lì aveva fondato una band, i Tallarico Brothers, le cui storie sono state tramandate di generazione in generazione fino ad arrivare al figlio del figlio: Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, che si è sempre chiesto di quale destino fosse l’ultimo anello. «Oggi Steven si sente tradito da