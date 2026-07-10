Messineo: «La mia Concordia, un ritratto sociale. Il doc ridiscute la verità della tragedia»

Venerdì 10 luglio esce su Netflix Costa Concordia: Incubo in mare, il documentario che racconta il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti l’Isola del Giglio: «La mia ambizione è far capire alle persone che la loro idea non è tutto quello che c'è da dire»

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«La prima classe costa mille lire, la seconda cento, la terza dolore e spavento». Come Titanic di Francesco De Gregori, Costa Concordia: Incubo in mare – o Shipwreck a livello globale – è «una fotografia degli strati sociali che esistono nel mondo», spiega Chiara Messineo, regista del documentario Netflix disponibile dal 10 luglio. Italiana che da 32 anni vive a Londra, Messineo ha raccontato il naufragio della nave da crociera di fronte all’Isola del Giglio, in Toscana, attraverso le testimonia