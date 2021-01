Sono 17.246 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia, su un totale di 160.585 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Nonostante i test effettuati siano in calo rispetto ai 175.429 di ieri, il numero dei nuovi casi è aumentato (ieri erano 15.774). Aumenta dunque la percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati: 10,7 per cento contro l’8,9 per cento del 13 gennaio). Dall’arrivo del coronavirus in Italia a oggi, sono 2.336.279 le persone totali che sono state infettate.

I morti nelle ultime 24 ore sono stati invece 522, mentre ieri erano 507. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 80.848 persone. Sono infine 20.115 i guariti delle ultime 24 ore, per un totale di 1.694.051 da inizio pandemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.557 (ieri erano 2.579). In basso, tutti i dati di oggi.

