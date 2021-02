Secondo uno studio della rivista scientifica Lancet, il vaccino russo anti Covid, Sputnik ha un’efficacia del 92 per cento. Il prodotto farmaceutico di Mosca è il quinto vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica internazionale dopo Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Lo studio ha certificato come il vaccino abbia effetto su tutte le fasce d’età e come fin dalla prima dose sia in grado di ridurre la serietà della malattia causata dal virus. Inizialmente il lancio del vaccino aveva provocato polemiche per via della mancata pubblicazione dei dati finali. Il presidente russo, Vladimir Putin, aveva rassicurato dicendo di avere vaccinato anche le sue figlie. Oltre alla Russia, il vaccino è stato usato in diversi altri paesi: Argentina, i territori palestinesi, il Venezuela, Ungheria, Emirati Arabi Uniti e Iran.

Come funziona il vaccino

Sputnik ha una modalità d’uso simile a quella del vaccino di AstraZeneca, ma differisce dagli altri approvati finora per via di una particolarità legata alle due dosi che hanno una composizione leggermente diversa una dall’altra e vengono iniettate a distanza di 21 giorni.

© Riproduzione riservata