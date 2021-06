Sono 495 su 81.752 tamponi effettuati. Nonostante il numero molto basso di test analizzati, come avviene ogni lunedì, un dato così basso non si registrava dal 12 agosto dell’anno scorso, quando i positivi erano stati 481

La situazione migliora di giorno in giorno, scendono sotto quota 500 i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Nello specifico, sono 495 su 81.752 tamponi effettuati, secondo l’ultimo bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e da ministero della Salute. Nonostante il numero molto basso di test analizzati, come avviene ogni lunedì, un dato così basso non si registrava dal 12 agosto dell’anno scorso, quando i nuovi positivi erano stati 481. L’indice di positività resta infatti stabile, allo 0,6 per cento. Lunedì 14 giugno erano stati 907, quasi il doppio, su 79.524 test effettuati, con un tasso di positività all'1,14 per cento.

Giù anche le terapie intensive, in costante diminuzione (385) da quando la campagna di vaccinazione ha preso quota.

L’unico dato ad aver registrato un leggero aumento è quello delle vittime, salito a 21 morti, quattro in più rispetto a domenica. I decessi da inizio pandemia sono 127.291. La campagna vaccinale, invece, procede rapida e supera quota 46 milioni di somministrazioni: nello specifico, secondo i dati diffusi dal ministero, sono 46.219.493.

© Riproduzione riservata