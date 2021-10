Tornano a crescere i casi di Covid-19 in Italia e l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva conferma che non siamo di fronte a un effetto dovuto soltanto all’aumento dei tamponi.

Secondo l’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto superiore di sanità, l’incide di trasmissione del virus è a 0,96. Il dato è riferito al periodo 6-19 ottobre e gli esperti dell’Iss stimano che alla prossima misurazione, che sarà riferita alla settimana corrente, supererà la soglia di uno, che rappresenta un’epidemia in rapida espansione.

Aumenta anche l’incidenza di nuovi casi. Nel periodo 22-28 ottobre, ci sono stati 46 nuovi casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 34 della settimana precedente.

Ricoveri e tamponi

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e delle aree mediche degli ospedali è ancora sotto controllo. I primi sono occupati al 3,7 per cento, i secondi al 4,5 per cento, con le soglie di allarme stabilite rispettivamente al 30 e al 40 per cento.

Ma l’aumento dei ricoveri conferma che la crescita dei casi non è frutto soltanto dell’aumento nel numero di tamponi effettuati, prodotto soprattutto dall’introduzione dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.

La speranza che l’aumento di questi giorni fosse dovuta al maggior numero di test è smentita anche da un altro dato. L’indice di trasmissione, infatti, è misurato sui casi sintomatici. Come scrive l’Iss: «Si ritiene che le stime di Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, poiché tali stime sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati».

Vaccinazioni

Nel frattempo, il numero di vaccinazioni rimane stabile, con un totale di circa 150mila dosi somministrate al giorno. Restano però molto basse le prime dosi somministrate, nell’ordine di alcune decine di migliaia.

Con quasi il 79 per cento della popolazione totale che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, l’Italia rimane uno dei paesi più vaccinati al mondo, ma il ritmo calante indica che siamo vicini al tetto massimo.

