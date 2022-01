La percentuale dell’occupazione di terapie intensive resta al 17 per cento, mentre è al 30 quella delle aree mediche

Sono più che triplicati i ricoveri di bambini tra i 5 e gli 11 anni, secondo quanto rileva la Società italiana di pediatra, su dati dell'Istituto superiore di sanità. In totale, la percentuale dell’occupazione delle terapie intensive resta al 17 per cento, mentre è al 30 per cento quella delle aree mediche.

Secondo i dati di Agenas al 23 gennaio, la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid è stabile al 17 per cento a livello nazionale, in diminuzione in sei regioni o province autonome.

Quella dei ricoveri in area medica è al 30 per cento, ma cresce in 11 regioni o province autonome.

Sono più che triplicati, invece, i dati dei ricoveri di bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni. Nell’ultima settimana si sono registrati 400 ricoveri, rispetto ai 113 della settimana precedente. Solo il 7 per cento dei 3.656.069 bambini e bambine italiane tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale con due dosi, e il 27 per cento è stato immunizzato con la prima dose.

