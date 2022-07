Nelle ultime 24 ore sono stati processati 464.732 tamponi – ieri 129.908 – e il tasso di positività sale dal 27,9 per cento al 28,5 per cento.

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 132.274 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 36.282 di ieri e soprattutto gli 83.555 di martedì scorso. Per la prima volta dall’8 febbraio scorso è stata superata la quota dei 100mila contagi in un giorno. Il numero più alto di quest’anno è stato registrato il 1° febbraio con 133.142 positivi in 24h.

Il bollettino

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 464.732 tamponi (ieri 129.908) e il tasso di positività sale dal 27,9 per cento al 28,5 per cento. Anche i decessi sono in rialzo, 94 oggi (ieri 59). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale cosi' a 168.698. In aumento le ospedalizzazioni: 20 in più le terapie intensive (ieri +12) che diventano così 323 in tutto con 53 ingressi del giorno, altro dato in evidente crescita. E 355 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +436) per un totale di 8.003, si tratta del 21esimo giorno consecutivo di incremento.

